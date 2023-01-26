Суд обязал приставов выплатить жителю Екатеринбурга более 340 тыс. рублей за сорванный отпуск

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично ...21.06.2022 Екатеринбурженка взыскала невыплаченную зарплату и компенсацию за отпуск умершего супруга на сумму более 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Жительница Екатеринбурга после смерти мужа взыскала с ООО «Промэкспорт», где он ...17.02.2021 Житель Екатеринбурга отсудил у «Почты России» 15 тыс. рублей за потерянные международные отправления
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Житель Екатеринбурга отсудил у АО «Почта России» около 15 тыс. руб. за не дошедшие по ...09.08.2019 Жительница Екатеринбурга отсудила у судебных приставов более 130 тыс. рублей за несостоявшийся отдых
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. Судебные приставы Чкаловского района выплатят более 130 тыс. руб. за несостоявшийся ...30.05.2019 Жительница Туринска отсудила у МВД России более 60 тыс. рублей из-за ошибки при оформлении паспорта
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. Жительница Туринска отсудила у МВД России более 60 тыс. рублей из-за ошибки в ...