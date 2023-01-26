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Суд обязал приставов выплатить жителю Екатеринбурга более 340 тыс. рублей за сорванный отпуск

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Свердловский областной суд обязал ФССП России выплатить жителю Екатеринбурга компенсацию за сорванный отпуск. Общая сумма выплаты составит 341 тыс. 349 руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Как установил суд, в ноябре прошлого года мужчина решил отправиться в отпуск в ОАЭ, но в аэропорту Кольцово при прохождении таможенного контроля мужчина узнал, что постановлением судебного пристава-исполнителя Кировского РОСП ему запрещен выезд за пределы РФ. Причиной стало судебное решение о возложении на отпускника обязанности разработать проект освоения лесов и получить на него положительное заключение государственной экспертизы в отношении предоставленного в аренду лесного земельного участка лесного фонда. По мнению пристава, решение не было исполнено в срок.

Лишенный отпуска мужчина в судебном порядке добился признания незаконным постановления пристава о запрете выезда, а затем обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском к ФССП России, Главному управлению Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области о взыскании убытков за несостоявшийся отдых и компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил иск.

Ответчик подал апелляцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, оставила решение нижестоящей инстанции без изменения.
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