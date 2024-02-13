В Екатеринбурге создали униформу для участвующей во Всероссийской олимпиаде школьников сборной Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В знаковых местах Екатеринбурга появились изображения валентинок. Признания в любви ...05.02.2024 В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи ...22.11.2023 Уральские художники паблик-арт-феста «ЧО» создали 20 апсайкл-футболок с логотипом Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Нереализованный логотип Екатеринбурга украсил лимитированную коллекцию апсайкл-футболок ...09.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...04.09.2023 В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...