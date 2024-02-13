В Екатеринбурге создали униформу для участвующей во Всероссийской олимпиаде школьников сборной Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В Екатеринбурге фонд «Золотое сечение» совместно с паблик-арт программой «ЧО», инициированной компанией «Атомстройкомплекс, для школьников интеллектуальной сборной Свердловской области, участвующих во Всероссийской олимпиаде, создал подчеркивающую региональную идентичность униформу.Директор фонда «Золотое сечение» Инна Денюш сообщила, что стиль униформы, который разработал художник Сергей Клещев, можно назвать «индустриальным», воплощающим дух уральской культуры и инноваций.«Основой нашей командной формы являются детали различных индустриальных механизмов. Визуальный акцент сделан на рукаве, состоящим из разных деталей, которые вместе становятся метафорой силы руки творца. Паттерн создает оптическую иллюзию, символизируя стремление к творчеству и совместному изменению мира», — поясняет Инна Денюш.Отметим, что Всероссийская олимпиада школьников продлится до 3 мая в разных регионах и городах России — в Москве, на федеральной территории «Сириус», в городах европейской части страны, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Испытания включают 24 дисциплины.По словам креативного и бренд-директора «Атомстройкомплекса» Никиты Харисова, «ЧО» все глубже проникает в различные сферы жизни уральского региона, так как все объекты и проекты паблик-арт программы берут свои корни в городской истории и локальной идентичности.«По сути, мы постепенно становимся больше, чем паблик-арт программа и превращаемся в городской продюсерский центр, который помогает различным институциям интегрировать уральскую идентичность в свою деятельность и вместе продвигать родной Урал», — рассказал Никита Харисов.