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«МегаФон»: Более трети свердловских абитуриентов интересуются сайтами уральских вузов

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Свердловские абитуриенты больше времени уделяют информации на сайтах уральских вузов. Высшие учебные учреждения за пределами региона пользуются меньшим спросом, сообщают аналитики «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы среднеуральских высших учебных заведений и топ-30 из Национального рейтинга университетов.

С начала 2024 года самый большой дата-трафик из Свердловской области пришелся на интернет-ресурсы Уральского федерального университета (38% от общего объема данных), Уральского государственного экономического университета (12%), Уральского государственного медицинского университета (11%), Уральского государственного университета путей сообщения (8%), Уральского государственного педагогического университета (4%).

Всего с начала года активность абитуриентов на сайтах региональных вузов и ведущих университетов страны выросла год к году на 18%.
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