«МегаФон»: Более трети свердловских абитуриентов интересуются сайтами уральских вузов

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Как минимум три свердловских вуза не будут увеличивать стоимость обучения для ...31.05.2017 Коротко о событиях дня
В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная старту ...15.09.2016 Коротко о событиях дня
В 11.00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 б) состоится пресс-конференция, посвященная ...19.06.2015 С начала года пять филиалов свердловских вузов лишились лицензии
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2015. С января 2015 года Рособрнадзор исключил из реестра лицензий 161 образовательную ...02.11.2012 Минобрнауки РФ признало неэффективными три вуза Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2012. Министерство образования и науки РФ признало Екатеринбургский театральный институт, ...