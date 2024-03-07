На 1 января 2024 года общий объем обязательств металлургов Южного Урала перед банками превысил 278 млрд рублей

УрБК, Москва, 07.03.2024. Объем выданных в феврале 2024 года автокредитов в России превысил 171 млрд руб., что на 29% ...20.02.2024 В Челябинской области в 2023 году объем выдачи ипотеки вырос почти на 80%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В 2023 году в России был установлен исторический максимум по вводу жилья. Этому ...07.02.2024 Сумма банковских вкладов жителей Южного Урала за год выросла на 16% и достигла 640 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 07.02.2024. По данным на 1 января 2024 года, объем средств на вкладах жителей Южного Урала составил ...18.09.2023 На Южном Урале за год металлургические компании получили кредиты на 70 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. На Южном Урале за семь месяцев 2023 года металлургическим компаниям выдали более 70 млрд ...01.06.2022 Количество открытых жителями Южного Урала эскроу-счетов за год выросло в полтора раза
УрБК, Челябинск, 01.06.2022. На 1 апреля 2022 года жители Челябинской области открыли около 7,5 тыс. счетов эскроу, ...