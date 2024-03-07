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Вчера, 12:21

На 1 января 2024 года общий объем обязательств металлургов Южного Урала перед банками превысил 278 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 25.03.2024. За 2023 год банки выдали металлургическим компаниям Южного Урала кредиты почти на 174 млрд руб. На 1 января 2024 года общий объем обязательств металлургов перед банками превысил 278 млрд руб. Это на 21% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.

Как отмечается в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», благодаря этому загрузка производственных мощностей на металлургических предприятиях Челябинской области приблизилась к максимальной.

В основном здесь производили импортозамещающую продукцию для перевооружения собственных площадок и поставок предприятиям-партнерам. При этом дефицит кадров стимулировал участников рынка активнее модернизировать производство и повышать его эффективность.
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