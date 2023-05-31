ММК представляет на выставке CIPPE-2024 в Пекине продукцию для нефтегазовой отрасли

УрБК, Магнитогорск, 26.03.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») принимает участие в 24-й Китайской международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий CIPPE-2024 в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба компании.



На площади 120 тыс. кв. м., где расположились более 2 тыс. экспонентов 18 национальных павильонов — США, Германии, Франции, Канады, Италии, Норвегии, России, Японии, Кореи и других государств, — ММК представит свою продукцию для нефтегазовой отрасли, а также сортамент металлопродукции строительного назначения и металлопрокат из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.



Напомним, что в 2023 году компания отгрузила в адрес трубной промышленности около 3,2 млн т металлопродукции (треть от общего объема продаж на внутренний рынок), что на 23% превышает показатели предыдущего года.



Выставка CIPPE 2024 продлится с 25 по 27 марта. Ожидается, что мероприятие посетят более 150 тыс. специалистов из 65 стран.