ММК представляет на выставке CIPPE-2024 в Пекине продукцию для нефтегазовой отрасли

УрБК, Магнитогорск, 31.05.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию на 28-й ...28.02.2023 ММК примет участие в международной выставке «Строительство — UzBuild 2023» в Узбекистане
УрБК, Магнитогорск, 28.02.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 24-й Международной ...01.06.2022 ММК участвует в Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2022
УрБК, Магнитогорск, 01.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) присоединился к участию в 27-й ...27.02.2019 ММК представит свою продукцию на международной выставке в Узбекистане
УрБК, Магнитогорск, 27.02.2019. В Ташкенте начала работу 20-я по счету Международная строительная выставка ...28.02.2018 ММК принимает участие в международной строительной выставке в Узбекистане
УрБК, Магнитогорск, 28.02.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в международной ...