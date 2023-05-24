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Вчера, 15:44

Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2024 году смонтируют более 70 км грозотроса на магистральных ЛЭП Ямала

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала приступил к выполнению годового плана по монтажу грозозащитного троса в Ямало-Ненецком автономном округе. Новый грозотрос уже смонтирован на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды». Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ уральского филиала предприятия.

Кроме того, в 2024 году будет смонтирован грозозащитный трос еще на трех ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди них такие важные линии 110-220 кВ для региона, как «Муравленковская — Надым» и «Оленья — Ямбург — I, II цепь».

«В результате выполненных работ возрастет надежность электроснабжения потребителей центральной части Надымского района, а также крупных нефтегазовых предприятий», — отмечают специалисты «Россети» — МЭС Урала.
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