Специалисты «Россети» — МЭС Урала в 2024 году смонтируют более 70 км грозотроса на магистральных ЛЭП Ямала

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала заменил грозозащитный трос на двухцепной линии ...28.12.2021 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» установили более 14,4 тыс. изоляторов на ЛЭП Ямала
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» произвели замену и установили более 14,4 новых изоляторов ...31.05.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменят 184 километра грозотроса на 14 линиях электропередачи в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») проведут модернизацию 14 линий электропередачи для ...12.04.2021 «Россети ФСК ЕЭС» заменили 26 километров грозотроса на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой — Пангоды»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021 Компания «Россети ФСК ЕЭС» заменила 26 километров грозотроса на линии электропередачи ...16.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют магистральные линии электропередачи ЯНАО для исключения нештатных ситуаций
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» установят более 7,5 тыс. новых изоляторов на пяти магистральных ...