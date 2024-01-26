Компания «Атомстройкомплекс» впервые в Екатеринбурге применила цифровой дизайн в холле комплекса апартаментов

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. На первом этаже комплекса апартаментов «Свобода Residence», построенного девелопером ...09.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...18.10.2022 «Атомстройкомплекс» достроил вторую очередь комплекса «Свобода Residence» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. «Атомстройкомплекс» выполнил строительство второго дома многофункциональных ...14.06.2022 «Атомстройкомплекс» тестирует в комплексе жилых апартаментов «Огни Екатеринбурга» систему умной переработки отходов
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Компания «Атомстройкомплекс» запустила эксперимент по раздельному сбору отходов на ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...