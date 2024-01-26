Компания «Атомстройкомплекс» впервые в Екатеринбурге применила цифровой дизайн в холле комплекса апартаментов

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» впервые в Екатеринбурге реализовали идею цифрового оформления холла в комплексе апартаментов. Десятиметровая видеостена появилась в ЖК «Свобода Residence», сообщает пресс-служба девелопера.Авторами идеи видеостены с digital-дизайном, транслирующей картинку как внутрь дома, так и на улицу, выступила московская Crosby Studio. В темное время суток витражное остекление холла визуально исчезает, и динамичное цифровое изображение в холле становится частью фасада дома, привлекая внимание прохожих.«У нашей компании особые отношения с современным искусством: мы плотно работаем с городскими художниками, вместе с ними осмысляем городские локации, привлекаем их к оформлению наших объектов. Четыре года мы масштабно проводим в Екатеринбурге фестиваль паблик-арта «ЧО». Арт-объекты привносят в город новую мифологию и истории, создают эмоциональные точки притяжения», — рассказала заместитель директора по девелопменту «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова.Четыре цифровые композиции для размещения на видеостене — по одной для каждого времени года — создал уральский дизайнер Антон Elfilter. Однако здесь могут размещать свои произведения современные художники — девелопер открыт для сотрудничества с креативным сообществом города. Например, в холле дома можно проводить вечеринки и модные показы.