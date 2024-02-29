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Средняя стоимость аренды маленьких квартир в Челябинске за год выросла почти на 80%

УрБК, Челябинск, 25.03.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир площадью до 32 кв. м. составляет 23 тыс. 895 руб. По сравнению с мартом 2023 года этот показатель вырос на 79,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди российских городов самые дорогие съемные небольшие квартиры предлагаются в Москве (47,5 тыс. руб.), Якутске (47 тыс. руб.) и Хабаровске (31,8 тыс. руб.). Самые дешевые — в Пензе (15,8 тыс. руб.), Орле (15,8 тыс. руб.) и Брянске (14,6 тыс. руб.).

В среднем по стране маленькие квартиры сдаются за 23 тыс. 338 руб. в месяц.
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