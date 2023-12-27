Свердловские аграрии отмечают благоприятные условия для начала посевной кампании

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В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков

В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом ...

В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% ...

Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Аномально теплая погода в последние годы негативно влияет на сельское хозяйство ...

В Свердловской области из-за засухи ухудшились условия для роста овощей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. В Свердловской области из-за засушливой обстановки фиксируется критический запас ...

Морозы и отсутствие снега создали опасные условия для сельского хозяйства в Свердловской области

В Свердловской области сложились неблагоприятные условия для озимых сельскохозяйственных культур, следует из материалов ...