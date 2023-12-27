Свердловские аграрии отмечают благоприятные условия для начала посевной кампании

В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% месячной нормы осадков. Об этом ...27.12.2023 В Свердловской области за полтора дня выпало до 100% месячной нормы осадков
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В большинстве районов Свердловской области за последние 36 часов выпало 60-100% ...22.11.2023 Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Аномально теплая погода в последние годы негативно влияет на сельское хозяйство ...16.08.2022 В Свердловской области из-за засухи ухудшились условия для роста овощей
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. В Свердловской области из-за засушливой обстановки фиксируется критический запас ...02.02.2018 Морозы и отсутствие снега создали опасные условия для сельского хозяйства в Свердловской области
В Свердловской области сложились неблагоприятные условия для озимых сельскохозяйственных культур, следует из материалов ...