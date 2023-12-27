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Свердловские аграрии отмечают благоприятные условия для начала посевной кампании

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Для посевной кампании 2024 года сложились благоприятные условия, поскольку почва успеет напитаться влагой от таяния снега, заявил заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин в ходе пресс-конференции, посвященной прогнозу на вегетационный период 2024 года.

Напомним, что в ноябре-декабре 2023 года и январе-феврале 2024 года на территории Свердловской области периодически проходили сильные снегопады. По словам главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, этой зимой в регионе выпало порядка 110-180% от нормы осадков. В Екатеринбурге — 1,5 нормы осадков, добавила она.

«Все агрономы в этом году обрадовались такому количеству осадков. Последние четыре года в области был дефицит осадков. В прошлом и позапрошлом годах дошло до того, что в метровом слое почвы влаги было меньше, чем в верхнем слое. В этом году запас влаги в почве будет явно лучше. Учитывая, что таяние снега будет не такое быстрое, как в прошлом году, почва успеет напитаться влагой. Я думаю, что в этом году будет более благоприятное начало посевной кампании», — отметил М. Карпухин.

Ранее М. Карпухин заявлял, что аномально теплая погода в последние годы негативно влияет на сельское хозяйство Свердловской области.
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