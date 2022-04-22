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Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2023. Аномально теплая погода в последние годы негативно влияет на сельское хозяйство Свердловской области. Об этом сегодня рассказал заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

По его словам, некоторые культуры (картофель, овощные и кормовые культуры) требуют много воды для их выращивания в промышленных масштабах. В прошлые годы во время летних засух они добирали влагу из нижних слоев почвы, которая там накапливалась в течение всего года. Но этот запас жидкости в почве постепенно истощается, и аномально теплая погода в последние четыре года этому только способствует. К примеру, летом стало больше засух, весной снег тает слишком быстро, вода не успевает напитать почву.

«Уже четыре года мы сидим на недостатке влаги в сельском хозяйстве. Это нас тревожит, особенно при возделывании тех культур, которые очень сильно требуют влаги. Допустим, картофель, овощные культуры, многолетние травы, когда нам нужна большая зеленая масса (у нас все-таки молочное животноводство — главный фактор в развитии сельского хозяйства). И в этом году мы увидели, как влияет засуха на получение кормов», — рассказал М. Карпухин.

«Сегодня мы должны плотно задумываться над тем, что нужно восстанавливать мелиоративные системы», — резюмировал ученый.
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