Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) активно ведут ...04.07.2018 Свердловская область может потерять часть зерновых из-за поздней посевной
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В министерстве АПК и продовольствия Свердловской области не исключают потери части ...21.12.2011 Министерство сельского хозяйства Свердловской области: отсутствие снега не повлияет на состояние озимых
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2011. Недостаток снега и необычно теплая погода для этого времени года не оказывают влияние ...27.07.2011 Министерство сельского хозяйства Свердловской области: Сухая и теплая погода на руку свердловским аграриям
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2011. Сухая и теплая погода, установившаяся на Урале, благоприятна для проведения летних ...12.11.2010 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области: Непривычно теплая погода не вызывает опасения у аграриев
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2010. Непривычно теплая для осени погода не вызывает опасения у уральских аграриев. Озимые ...