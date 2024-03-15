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В Свердловской области 22 и 23 марта местами ожидается ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. 22 и 23 марта на территории Свердловской области ожидается ветреная погода, пишет официальный Telegram-канал регионального отделения МЧС России.

«По данным синоптиков 22-23 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20-25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели просят свердловчан соблюдать правила безопасности.
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