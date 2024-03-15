В Свердловской области 22 и 23 марта местами ожидается ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается ветреная погода. Об этом ...06.06.2023 В Свердловской области 7 июня ожидаются дожди и ветер до 14 м/с
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области 7 июня ожидается ветреная погода и дожди. Информация об этом ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...12.04.2023 В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Сообщение об ...23.03.2023 На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ...