В Свердловской области до конца недели ожидается ветреная погода

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается ветреная погода. Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Так, на территории Среднего Урала с 19 по 21 января температура воздуха днем будет подниматься до нуля градусов, ночью ожидается в среднем около 12 градусов ниже нуля. Возможны небольшой снег, гололедица, накаты на дорогах. Прогнозируется южный ветер с порывами до 17 м/с.



В Екатеринбурге днем температура воздуха будет подниматься до одного градуса ниже нуля, ночью ожидается в среднем до 10 градусов ниже нуля. Возможен небольшой снег. Прогнозируется южный ветер с порывами до 13 м/с.