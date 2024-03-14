В Свердловской области 15 и 16 марта местами ожидается ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...27.02.2024 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...24.04.2023 На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об ...12.04.2023 В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Сообщение об ...23.03.2023 На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ...