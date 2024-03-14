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В Свердловской области 15 и 16 марта местами ожидается ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается ветреная погода. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального отделения МЧС России.

«По обновленным данным 15-16 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасного поведения.
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