В Свердловской области 15 и 16 марта местами ожидается ветер до 25 м/с

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Свердловской области в ближайшие два дня ожидается ветреная погода. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального отделения МЧС России.



«По обновленным данным 15-16 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 м/с», — говорится в сообщении.



Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасного поведения.

