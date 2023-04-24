На Среднем Урале 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области 25 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России. «По данным синоптиков 25 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Соблюдайте правила безопасного поведения!» — говорится в сообщении.

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