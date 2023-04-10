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В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В Свердловской области 13 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков 13 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Соблюдайте правила безопасного поведения!» — говорится в сообщении.

Напомним, что до 20.00 13 апреля в регионе также ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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