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В Свердловской области с 3 по 7 февраля объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Свердловской области с 3 по 7 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Они могут стать причиной образования смога. Соответствующее предупреждение размещено на сайте УГМС.

«С 20 часов 3 февраля до 20 часов 7 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

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