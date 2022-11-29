В Свердловской области на выходные объявлено предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В Свердловской области с 19 по 22 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Они могут стать причиной образования смога. Соответствующее предупреждение размещено на сайте УГМС. «С 20 часов 19 января до 20 часов 22 января на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

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