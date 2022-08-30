На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ветре. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.
«По данным синоптиков 24 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.
Специалисты МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности.
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области предупредили жителей ...22.10.2021 На Среднем Урале прогнозируют ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2021. В Свердловской области завтра, 23 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 20 ...05.05.2021 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о сильном ветре
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. На Среднем Урале штормовое предупреждение о сильном ветре продлено до 7 мая 2021 года, ...31.03.2021 МЧС продлило предупреждение о сильном ветре на Среднем Урале до 1 апреля
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. В Свердловской области с 31 марта по 1 апреля местами ожидается сильный ветер с ...23.09.2020 МЧС предупредило о сильном порывистом ветре в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2020. Главное Управление МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением, что ...