На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ветре. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



«По данным синоптиков 24 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.



Специалисты МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности.