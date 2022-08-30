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Сегодня, 14:43

На Среднем Урале 24 марта ожидается сильный ветер

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. Жителей Свердловской области предупредили об ожидающемся в регионе 24 марта сильном ветре. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков 24 марта местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности.

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