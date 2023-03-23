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Вчера, 14:24

На Среднем Урале МЧС продлило предупреждение о сильном ветре

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Ночью 14 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Напомним, что ранее ведомство предупреждало жителей региона о ветре с порывами до 20 м/с, ожидающемся 13 апреля.

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