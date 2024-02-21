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Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Стрела»

УрБК, Москва, 22.03.2024. Центробанк отозвал лицензию на совершение банковских операций у АО «Банк Стрела» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отметим, что кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ по величине активов. Она специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банком и иными участниками рынка банковских услуг.

«Значительные объемы операций были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом: криптообменниками, нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится в сообщении регулятора.

Информация о транзакциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.
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