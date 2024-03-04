На реализацию проектов свердловских ученых выделено 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В перечень свердловских школ, в которых в 2024 году запланированы капитальные ремонты, ...22.02.2024 Правительство Свердловской области увеличило размер субсидий на оплату ЖКУ
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Правительство Свердловской области приняло региональный стандарт стоимости ...10.01.2024 Свердловские фермеры смогут получить более 175 млн рублей субсидий в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...22.09.2023 Минпромторг РФ выделит 34 млн рублей на поддержку свердловских промпредприятий
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Минпромторг РФ в 2024 году выделит промышленным предприятиям Среднего Урала федеральную ...30.09.2022 Правительство РФ выделит 47 млн рублей на поддержку свердловских производителей зерна
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. Правительство РФ из резервного фонда выделит 47,2 млн руб. на поддержку производителей ...