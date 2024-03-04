На реализацию проектов свердловских ученых выделено 140 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Правительство Среднего Урала и Российский научный фонд (РНФ) организовали конкурс среди свердловских коллективов ученых. Победители получат субсидии на реализацию своих проектов. Бюджет конкурса составляет 140 млн руб., из которых 50% выделит правительство области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Кроме того, в 2024 году свердловское правительство снова (второй год подряд) выделило 100 млн руб. на проведение конкурса Фонда технологического развития промышленности Среднего Урала, в рамках которого свердловским вузам и институтам УрО РАН возместят часть затрат на внедрение в промышленное производство на свердловских предприятиях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Максимальная сумма софинансирования в 2024 году составит 25 млн руб. для одного проекта.