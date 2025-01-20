Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил на внедрение научных разработок 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выделил на внедрение научных разработок 100 млн руб. Документ о порядке предоставления субсидий на внедрение инновационных разработок в промышленное производство был утвержден на заседании правительства региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев делает акцент на поддержку инновационных разработок и научных исследований. Стимулирование сотрудничества между научными организациями и промышленностью способствует увеличению доли высоких технологий в производстве, повышению конкурентоспособности наших уральских предприятий, что крайне важно для устойчивого экономического роста региона», — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



Выделенные средства предназначены предприятиям — участникам Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Сумма возмещения затрат для одного проекта на внедрение и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) составит от 5 млн руб. до 25 млн руб. На данный момент в области НИОКР выполняют 113 организаций.



Ранее губернатор Евгений Куйвашев с целью укрепления инновационного потенциала региона утвердил госпрограмму «Научно-технологическое развитие Свердловской области» на 2025-2030 годы. Отметим, что в рейтинге научно-технологического развития регион занимает 9-е место в России.