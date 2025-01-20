Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил на внедрение научных разработок 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит 66,3 млн руб. из бюджета ...24.12.2024 Свердловские власти выделят 200 млн рублей на поддержку научно-образовательных проектов
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил на 2025 год субсидию в ...27.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил финансирование программы развития промышленного комплекса региона
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Финансирование программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской ...06.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев обсудили вопросы развития уральской науки
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российской академии наук ...09.07.2019 Главы трех уральских регионов подписали соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Главы трех уральских регионов 8 июля на полях Международной промышленной выставки ...