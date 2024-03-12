На Среднем Урале число резюме за месяц увеличилось на 11%

В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 года и старше. По сравнению с ...

На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 ...

На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По ...

На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%

В Свердловской области растет число вакансий с частичной занятостью ...

На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...