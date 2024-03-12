УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:19

На Среднем Урале число резюме за месяц увеличилось на 11%

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было опубликовано более 127 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 11%, говорится в исследовании hh.ru.

Повысилась активность соискателей из сферы инвестиций (+42%), юристов (+30%), работников сферы страхования (+27%). В специализациях большую долю занимают менеджеры по продажам и водители (по 4%), продавцы-консультанты и администраторы (по 3%), упаковщики, курьеры, менеджеры по работе с партнерами, официанты, кладовщики, операторы call-центра, программисты (по 2%).

Согласно исследованию, 34% соискателей рассматривает предложения от работодателей, 29% находятся в активном поиске. Не ищут других вариантов трудоустройства 22%.

При этом большинство респондентов (89%) предпочли бы выйти на полный день в офис, 26% выбрало бы удаленный формат, 25% — гибкий график, 20% — сменный график, 4% — вахтовый метод.

Медиана ожидаемой зарплаты в регионе в феврале составила 60 тыс. руб. (+20% за год), что на 4% больше, чем готовы предложить работодатели.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей

В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 года и старше. По сравнению с ...

12.03.2024 На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 ...

05.03.2024 На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По ...

19.01.2024 Уровень подработицы

В Свердловской области растет число вакансий с частичной занятостью ...

17.01.2024 На Среднем Урале спрос на сотрудников с неполной занятостью за год вырос на 88%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Количество вакансий с неполной занятостью в Свердловской области за год выросло на 88%. ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (462)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18