В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожала морковь

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. С 11 по 18 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 3,43%, до 50,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на творог (на 2,95%, до 413,63 руб. за кг), картофель (на 1,69%, до 25,23 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 1,5%, до 1 тыс. 097,74 руб. за кг), капусту (на 1,36%, до 41,27 руб. за кг), свеклу (на 1,28%, до 46,32 руб. за кг), а также на свежие помидоры (на 1,26%, до 286,28 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,25%, до 219,68 руб. за кг) и яблоки (на 1,35%, до 134,8 руб. за кг).