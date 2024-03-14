В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожала морковь

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. С 11 по 18 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...14.03.2024 В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожала свекла
С 4 по 11 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,35%, до 45,72 руб. за ...14.03.2024 В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. С 4 по 11 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...