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Администрация Екатеринбурга выделила на замену лифтов почти 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Размер муниципальных субсидий, выделенных на возмещение затрат по замене 248 лифтов, в 2024 году составит 291 млн 380 тыс. руб. Как сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга, всего из различных источников на эти цели в текущем году выделено более 982 млн руб.

По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александра Брагина, на сегодняшний день в Екатеринбурге функционирует 13 тыс. 638 лифтов. Из них у 7 тыс. 289 лифтов (53%) срок эксплуатации составляет менее 25 лет, то есть не превышает срока регламента безопасности.

«По состоянию на январь 2024 года количество лифтов с истекшим сроком эксплуатации (свыше 25 лет) составляет 1 тыс. 53 единицы — это около 8% от общего количества лифтов в мегаполисе», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее УрБК писал, что план правительства Свердловской области по капремонту многоквартирных домов в 2024 году увеличен на 11% по сравнению с 2023 годом. В порядок приведут более чем 750 многоквартирных домов. Общая стоимость работ оценивается в 7 млрд руб.
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