Администрация Екатеринбурга выделила на замену лифтов почти 300 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В Екатеринбурге начался прием заявлений от управляющих компаний на субсидирование ...11.02.2021 Из бюджета Екатеринбурга направят более 143,4 млн рублей на субсидирование работ по замене лифтов
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...14.11.2013 В Екатеринбурге до 2016 года будет заменено около 400 лифтов в многоквартирных домах
Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб утвердил муниципальную программу «Модернизация лифтового ...31.10.2012 В Екатеринбурге до конца года будет заменено 135 лифтов в многоквартирных домах
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2012. В Екатеринбурге до конца этого года будет заменено 135 лифтов, сообщает пресс-служба ...10.11.2011 В 2012 году в жилых домах Екатеринбурга планируется заменить более 120 лифтов
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2011. По распоряжению главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба продолжается процесс ...