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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил расходы на капремонт многоквартирных домов в 2024 году до 7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева план по капремонту многоквартирных домов в 2024 году увеличен по сравнению с 2023 годом на 11%. В порядок приведут более чем 750 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит порядка 7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба департамента информполитики Среднего Урала.

Как отметил генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислав Суханов, план по итогам 2023 года выполнен в полном объеме: работы завершены во всех 677 объектах жилфонда. Благодаря этому условия проживания улучшили более 26 тыс. семей. Общие расходы на выполнение работ по капремонту составили порядка 4,9 млрд руб.

«При капитальном ремонте в домах полностью обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют крышу, укладывают новое покрытие и утепляют чердак, проводят ремонт фасада и подвальных помещений, а также меняют лифтовое оборудование. Все эти работы финансируются со счета регионального оператора, куда поступают ежемесячные взносы от собственников помещений», — рассказал Станислав Суханов, подчеркнув, что в Камышловском, Невьянском, Нижнесергинском и Малышевском городских округах, а также в Белоярском районе специалисты подрядных организаций уже с ноября 2023 года приступили к капремонту домов, стоящих в плане на 2024 год.

Напомним, что ремонтная кампания 2023 года охватила 73 муниципальных образования Свердловской области. Так, в Восточном управленческом округе отремонтировано 73 дома, в Горнозаводском — 82 дома, в Западном — 94 объекта жилфонда, в Северном — 178 жилых домов, в Южном — 144 дома, в Центральном управленческом округе — 106 многоквартирников.
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