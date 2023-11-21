Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил расходы на капремонт многоквартирных домов в 2024 году до 7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Капитальный ремонт 676 жилых домов завершается в 56 муниципалитетах Свердловской ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не изменится. Такое ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в ...10.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...03.07.2018 План на 2018 год по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выполнен на 50,6%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов (МКД) на Среднем ...