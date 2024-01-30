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Объем наличных на руках у граждан РФ в январе снизился на 570 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.03.2024. Объем наличных средств на руках у граждан РФ и в кассах банков в январе 2024 года снизился на 570 млрд руб. и составил 17,75 трлн руб. Это самое большое месячное сокращение наличных с марта 2022 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Основными причинами такого сокращения эксперты называют рост ставок по вкладам, повышение доверия к банкам, а также снижение экономической неопределенности.
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