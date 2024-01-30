Объем наличных на руках у граждан РФ в январе снизился на 570 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.01.2024. В декабре 2023 года объем средств россиян, хранящихся в банках, вырос по отношению к ноябрю ...16.01.2024 Объем операций россиян с наличной иностранной валютой в ноябре вырос почти на 83 млрд рублей
УрБК, Москва, 16.01.2024. В ноябре 2023 года объем наличной иностранной валюты в РФ увеличился на 82,8 млрд руб. Это ...12.01.2024 Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года
УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на ...07.08.2023 Объем наличных денег в обращении в России достиг максимального значения за 25 лет
УрБК, Москва, 07.08.2023. В России объем наличных денег, находящихся в обороте, за июнь вырос на 459 млрд руб. и к июлю ...13.10.2015 Количество наличных денег в РФ в I полугодии сократилось на 1,7%
УрБК, Москва, 13.10.2015. Количество наличных денег в обращении в России в I полугодии 2015 года сократилось на 1,7%. ...