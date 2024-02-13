Администрация Екатеринбурга начинает аукцион на право благоустройства летнего парка «Уралмаш»

В Екатеринбурге к концу 2025 года благоустроят летний парк «Уралмаш» ...12.02.2024 Власти Екатеринбурга рассказали о планах по реконструкции летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Реконструкция летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге, которая стартовала в прошлом ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...16.08.2023 В Екатеринбурге основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году. Об ...24.07.2023 Администрация Екатеринбурга запустила опрос о благоустройстве парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Администрация Екатеринбурга запустила опрос, посвященный благоустройству летнего парка ...