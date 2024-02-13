Администрация Екатеринбурга начинает аукцион на право благоустройства летнего парка «Уралмаш»

В Екатеринбурге к концу 2025 года благоустроят летний парк «Уралмаш» ...

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Реконструкция летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге, которая стартовала в прошлом ...

Власти Екатеринбурга рассказали о планах по реконструкции летнего парка «Уралмаш»

В Екатеринбурге основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году. Об ...