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Вчера, 15:39

Администрация Екатеринбурга начинает аукцион на право благоустройства летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в аукционе, на котором разыграют право провести работы по благоустройству летнего парка «Уралмаш», сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.

Работы будут проводиться с 2024 по 2026 год. Из муниципального бюджета на благоустройство парка будет выделено более 175 млн руб.

«Парк ждет масштабное преображение: появится несколько зон для отдыха и спорта, кафе, амфитеатр и сцена, а также площадка для аттракционов, столы для настольного тенниса», — указано в сообщении пресс-службы. Также будут организованы освещение, видеонаблюдение, обустроены вело- и пешеходные дорожки, детские площадки.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге стартовало голосование за парки, которые будут благоустраиваться в 2025 году. Проголосовало уже 16,5 тыс. горожан.
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