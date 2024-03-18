УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:41

Более 16 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В голосовании по выбору парков Екатеринбурга, в которых в 2025 году начнутся работы по благоустройству, приняли участие 16,5 тыс. горожан. Голосование продлится до 30 апреля 2024 года, напоминает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Проголосовать можно на сайте администрации Екатеринбурга и на портале «Госуслуги». Также можно отдать свой голос с помощью волонтеров.

Напомним, что кандидатами на благоустройство в 2025 году в уральской столице стали вторая очередь второго этапа Преображенского парка, бульвар по улице Посадской, парк «7 ключей», парк «Основинский», парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти на Метеогорке, бульвар по улице Культуры и Солнечные аллеи.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2024 Выбор парков и скверов

В Екатеринбурге стартовало голосование за объекты благоустройства на 2025 год ...

18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...

18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...

14.03.2024 В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...

29.01.2024 В Екатеринбурге назвали восемь парков, претендующих на благоустройство в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18