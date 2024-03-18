Более 16 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

В Екатеринбурге стартовало голосование за объекты благоустройства на 2025 год ...18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году
В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...14.03.2024 В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...29.01.2024 В Екатеринбурге назвали восемь парков, претендующих на благоустройство в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат ...