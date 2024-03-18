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Поставки бананов в Россию в январе-феврале выросли на 2%

УрБК, Москва, 19.03.2024. В январе-феврале 2024 года в Россию импортировали 255,3 тыс. т бананов, что на 2,1% больше показателя того же периода 2023 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Россельхознадзор.

«В январе-феврале 2024 года в Россию всего было поставлено 255,3 тыс. т. бананов. Данный показатель увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 250,1 тыс. т.», — говорится в сообщении ведомства. Основным поставщиком выступил Эквадор, также импорт осуществлялся из Китая. Из Индонезии бананы в начале 2024 года не импортировались, пишет агентство.

Ранее УрБК писал, что крупные российский ритейлеры начали искать замену поставкам бананов из Эквадора из-за нестабильной политической ситуации в стране. Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» (сеть X5 Group) 14 марта получили первую тестовую партию бананов из Индии весом 20 т. Также ожидается поставка из Коста-Рики. В перспективе планируется импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта. Кроме того, есть предложения из Вьетнама, Китая и Камеруна.
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