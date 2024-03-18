Поставки бананов в Россию в январе-феврале выросли на 2%

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УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Банкротство крупнейшего поставщика бананов в Екатеринбурге — компании «Группа Джей Эф ...