Российские ритейлеры ищут новых поставщиков бананов

Материалы по теме

Цены на продукты питания в России могут вырасти до 20%

Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на 5-20%. Об этом пишет ...

Цены на продукты питания в России могут вырасти до 20%

УрБК, Москва, 07.04.2020. Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на ...

Уход крупного поставщика спровоцировал рост цен на бананы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Банкротство крупнейшего поставщика бананов в Екатеринбурге — компании «Группа Джей Эф ...

Российские ритейлеры прогнозируют рост цен на рыбу на уровне 30%

УрБК, Москва, 29.08.2014. Российские ритейлеры прогнозируют рост цен на рыбу на уровне 30%, сообщает издание ...

16-летняя банановая война завершилась поражением Европы

К Рождеству в странах ЕС может снизиться цена на бананы и другие экзотические фрукты, пишет InoPressa.ru со ссылкой на ...