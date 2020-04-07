Российские ритейлеры ищут новых поставщиков бананов

Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на 5-20%. Об этом пишет ...07.04.2020 Цены на продукты питания в России могут вырасти до 20%
УрБК, Москва, 07.04.2020. Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на ...12.03.2015 Уход крупного поставщика спровоцировал рост цен на бананы в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Банкротство крупнейшего поставщика бананов в Екатеринбурге — компании «Группа Джей Эф ...29.08.2014 Российские ритейлеры прогнозируют рост цен на рыбу на уровне 30%
УрБК, Москва, 29.08.2014. Российские ритейлеры прогнозируют рост цен на рыбу на уровне 30%, сообщает издание ...19.11.2009 16-летняя банановая война завершилась поражением Европы
К Рождеству в странах ЕС может снизиться цена на бананы и другие экзотические фрукты, пишет InoPressa.ru со ссылкой на ...