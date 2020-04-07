УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:02

Российские ритейлеры ищут новых поставщиков бананов

УрБК, Москва, 18.03.2024. Крупные российский ритейлеры начали искать замену поставкам бананов из Эквадора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сети по продаже продуктов питания.

Нестабильная политическая ситуация в Эквадоре, на который (по данным «Руспродсоюза») приходилось более 95% поставок бананов, стимулирует импортеров искать новых поставщиков.

Так, магазины «Пятерочка» и «Перекресток» (сеть X5 Group) 14 марта получили первую тестовую партию бананов из Индии весом 20 т. Также ожидается поставка из Коста-Рики. В перспективе планируется импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта. Кроме того, есть предложения из Вьетнама, Китая и Камеруна.

По мнению гендиректора ИА FruitNews Ирины Козий, любое значительное изменение географии поставок может занять несколько лет и будет сопровождаться ростом розничных цен.

Отметим, что, по данным Росстата, средние потребительские цены на бананы в России с января 2023-го по январь 2024 года выросли на 46%, до 155,27 руб. за кг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.04.2020 Цены на продукты питания в России могут вырасти до 20%

Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на 5-20%. Об этом пишет ...

07.04.2020 Цены на продукты питания в России могут вырасти до 20%

УрБК, Москва, 07.04.2020. Российские ритейлеры получили от поставщиков продуктов питания уведомления о повышении цен на ...

12.03.2015 Уход крупного поставщика спровоцировал рост цен на бананы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Банкротство крупнейшего поставщика бананов в Екатеринбурге — компании «Группа Джей Эф ...

29.08.2014 Российские ритейлеры прогнозируют рост цен на рыбу на уровне 30%

УрБК, Москва, 29.08.2014. Российские ритейлеры прогнозируют рост цен на рыбу на уровне 30%, сообщает издание ...

19.11.2009 16-летняя банановая война завершилась поражением Европы

К Рождеству в странах ЕС может снизиться цена на бананы и другие экзотические фрукты, пишет InoPressa.ru со ссылкой на ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков19.02.2024Транспортная реновация22.02.2024Шигир для каждого19.02.2024Передовой Академический22.02.2024Экономический и энергетический эффект
Архив новостей
Март 2024 (363)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18