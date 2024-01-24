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В Свердловской области в 2023 году зарплаты «синих воротничков» выросли на 23%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году средняя медианная зарплата, предлагаемая специалистам рабочих профессий, выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и достигла 66,7 тыс. руб. в месяц, сообщает hh.ru.

Самый большой рост предлагаемых медианных зарплат был отмечен у маляров и штукатуров (+45% к 2022 году, 66,3 тыс. руб.), автослесарей — (+30%, 78,2 тыс. руб.), сантехников — (+28%, 59,2 тыс. руб.). Самые высокие медианные зарплаты предлагали токарям-фрезеровщикам (108 тыс. руб.), сварщикам (98,8 тыс. руб.) и машинистам (86,5 тыс. руб.).

Всего в регионе в 2023 году было опубликовано 88,7 тыс. вакансий для «синих воротничков». Наибольший спрос был на водителей (17% от общего числа вакансий), разнорабочих (9%), слесарей (8%). По сравнению с 2022 годом количество вакансий для рабочих профессий выросло на 57%.
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