В Свердловской области в 2023 году зарплаты «синих воротничков» выросли на 23%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 13,3 тыс. вакансий в сфере ...16.01.2024 В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по ...13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же ...13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%
В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об ...08.06.2022 Количество размещенных свердловчанами резюме за год увеличилось в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2022. В мае 2022 года свердловские работодатели разместили на 24% меньше вакансий, чем за ...