На Среднем Урале число строительных вакансий с начала года выросло на 21%

В январе-мае 2024 года в Свердловской области было открыто более 10 тыс. вакансий в сферах гостиничного бизнеса и ...07.06.2024 На Среднем Урале число вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита за год выросло на 36%
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-мае 2024 года в Свердловской области было открыто более 10 тыс. вакансий в ...04.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло на 44%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было опубликовано более 120 тыс. ...29.03.2024 Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...16.01.2024 В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по ...