На Среднем Урале число строительных вакансий с начала года выросло на 21%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было открыто более 9,6 тыс. вакансий в сфере строительства. С начала года этот показатель вырос на 21%, говорится в исследовании hh.ru. Число вакансий для маляров, штукатуров и разнорабочих с начала года увеличилось в два раза. На 50% выросло количество предложений о работе для монтажников, на 35% — для инженеров по охране труда. При этом в абсолютных числах среди всех строительных вакансий в лидерах оказались разнорабочие (доля от числа всех вакансий из сферы «Строительство, недвижимость» составляет 16%), инженеры-конструкторы и электромонтажники (по 7,9%), слесари, сантехники (7,5%). Согласно данным сервиса, средняя предлагаемая зарплата в строительной сфере региона в мае составила 77,5 тыс. руб. С начала года этот показатель вырос на 16%, за год — на 40%. По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, заметнее всего с начала года увеличилась медианная предлагаемая зарплата у разнорабочих (на 34%, до 81 тыс. 200 руб.), монтажников (на 28%, до 101 тыс. 900 руб.) и машинистов (на 26%, до 104 тыс. 200 руб.). В тройку лидеров по уровню предлагаемых зарплат в строительной сфере попали главные инженеры проекта (140 тыс. руб.), руководители строительного проекта (130 тыс. руб.) и геодезисты (121 тыс. 400 руб.).

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