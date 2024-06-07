УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:24

На Среднем Урале число строительных вакансий с начала года выросло на 21%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было открыто более 9,6 тыс. вакансий в сфере строительства. С начала года этот показатель вырос на 21%, говорится в исследовании hh.ru.

Число вакансий для маляров, штукатуров и разнорабочих с начала года увеличилось в два раза. На 50% выросло количество предложений о работе для монтажников, на 35% — для инженеров по охране труда.

При этом в абсолютных числах среди всех строительных вакансий в лидерах оказались разнорабочие (доля от числа всех вакансий из сферы «Строительство, недвижимость» составляет 16%), инженеры-конструкторы и электромонтажники (по 7,9%), слесари, сантехники (7,5%).

Согласно данным сервиса, средняя предлагаемая зарплата в строительной сфере региона в мае составила 77,5 тыс. руб. С начала года этот показатель вырос на 16%, за год — на 40%.

По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, заметнее всего с начала года увеличилась медианная предлагаемая зарплата у разнорабочих (на 34%, до 81 тыс. 200 руб.), монтажников (на 28%, до 101 тыс. 900 руб.) и машинистов (на 26%, до 104 тыс. 200 руб.).

В тройку лидеров по уровню предлагаемых зарплат в строительной сфере попали главные инженеры проекта (140 тыс. руб.), руководители строительного проекта (130 тыс. руб.) и геодезисты (121 тыс. 400 руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.06.2024 На Среднем Урале число вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита за год выросло на 36%

В январе-мае 2024 года в Свердловской области было открыто более 10 тыс. вакансий в сферах гостиничного бизнеса и ...

07.06.2024 На Среднем Урале число вакансий в сферах гостиничного бизнеса и общепита за год выросло на 36%

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. В январе-мае 2024 года в Свердловской области было открыто более 10 тыс. вакансий в ...

04.04.2024 На Среднем Урале число вакансий за год выросло на 44%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Свердловской области в I квартале 2024 года было опубликовано более 120 тыс. ...

29.03.2024 Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...

16.01.2024 В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по ...

Популярные новости
20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны20.05.2024«Атомстройкомплекс» расселил 50 ветхих домов
Архив новостей
Июнь 2024 (358)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18