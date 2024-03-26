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Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий в сфере ЖКХ. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 32%, говорится в исследовании hh.ru.

При этом 42% вакансий опубликованы компаниями из сферы водоснабжения, 35% — из категории благоустройства и уборки территорий, 31% — организациями, отвечающими за ремонт зданий и сооружений. В основном предприятиям ЖКХ требуются водители (7% вакансий), слесари, сантехники и менеджеры по работе с клиентами (по 6%), повара (5%).

В основном работодателям нужны сотрудники с опытом от одного года до трех лет (64% вакансий). Без опыта готовы рассматривать в 22% предложениях о работе. В 13% отмечают, что ищут специалистов с опытом от трех до шести лет.

Согласно данным сервиса hh.ru «Люди в цифрах», средняя предлагаемая зарплата в регионе в сфере благоустройства находится в диапазоне от 45 тыс.?977 до 80?тыс. 460 руб.

По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, текущий спрос на рабочих оценивается по итогам февраля в 11,5 тыс. вакансий, что на 43% превышает показатели прошлого года.

Отмечается, что на Среднем Урале стало в два раза больше вакансий для дворников. Медианная предлагаемая зарплата для таких работников составляет 27,2 тыс. руб. (+12% к 2023 году).
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