Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...05.03.2024 На Среднем Урале число вакансий за месяц выросло на 13%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В феврале 2024 года в Свердловской области было размещено 53 тыс. вакансий. По ...24.01.2024 На Среднем Урале число вакансий для медработников за год выросло на 27%
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 13,3 тыс. вакансий в сфере ...16.01.2024 В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по ...22.11.2021 Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...