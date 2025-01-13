Спрос на работников ЖКХ в Свердловской области за год вырос на 22%

По итогам 2024 года число открытых в Свердловской области вакансий в Свердловской области сократилось на 0,7% по ...13.01.2025 Спрос на журналистов в Свердловской области за год сократился на 0,7%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. По итогам 2024 года число открытых в Свердловской области вакансий в Свердловской ...29.03.2024 Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...14.08.2023 Число вакансий в строительных компаниях Свердловской области выросло на треть
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. По итогам января-июля 2023 года строительные компании Свердловской области открыли 16 ...03.03.2015 Конкуренция на российском рынке труда выросла на четверть
УрБК, Москва, 03.03.2015. В феврале 2015 года общий конкурс на российском рынке труда составил 4,6 резюме на одну ...