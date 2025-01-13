Спрос на работников ЖКХ в Свердловской области за год вырос на 22%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Спрос на работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Свердловской области в 2024 году вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом. За 12 месяцев в регионе было открыто 5,7 тыс. вакансий, говорится в исследовании портала hh.ru.



Больше всего вакансий открыли компании со специализациями «Благоустройство и уборка территорий и зданий» (43% от общего числа), «Водоснабжение и канализация» (34%) и «Ремонт зданий и сооружений» (23%). В коммунальные службы чаще всего требуются менеджеры по работе с клиентами (5%), слесари, сантехники, уборщики, дворники и водители (по 4%).



Некоторые из специализаций являются дефицитными в свердловском регионе. Так, на одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда — от 4 резюме на вакансию), слесаря и сантехника — 1,2.



Абсолютное большинство вакансий (99%) предлагают работу в родном регионе и только 1% — вахтовую занятость. Три четверти (74%) вакансий требуют от кандидата опыты работы и лишь 26% доступны новичкам.



В целом по России компании из сферы ЖКХ за 2024 год открыли 89,6 тыс. вакансий, что на 16% больше, чем в 2023 году.



Отметим, что, согласно данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», диапазон зарплат в сфере ЖКХ в Свердловской области в 2024 году составил от 49 тыс. руб. до 86 тыс. 207 руб. Самые большие зарплаты предлагают главным инженерам (от 180 тыс. руб. за месяц на руки) и сантехникам-сварщикам (от 120 тыс. руб. до 160 тыс. руб.). В целом по России рыночный диапазон зарплат коммунальных работников составил от 57 тыс. 471 руб. до 114 тыс. 943 руб.