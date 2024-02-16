Себестоимость молочной продукции в России выросла на 16-17%

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Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на 15-30%. В большей степени ...

Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

УрБК, Москва, 16.02.2024. Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на ...

Молочный союз России заявил о наценке на продукцию со стороны торговых сетей до 150%

УрБК, Москва, 26.08.2021. Молочный союз России направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительство РФ ...

Дефицит сырого молока в России оценили в 8 млн тонн в год

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Себестоимость молока в начале 2015 года вырастет на 20%

Себестоимость молока в начале следующего года вырастет на 15-20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ...