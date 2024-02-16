УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:58

Себестоимость молочной продукции в России выросла на 16-17%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Себестоимость производства сырого молока в России увеличилась на 16-17%, пишет «Парламентская газета», ссылаясь на председателя Национального молочного союза Артема Белова.

«За прошлый год себестоимость в производстве, например, сырого молока выросла на 16-17%. Это, говорит Артем Белов, довольно много. И, скорее всего, похожая динамика сохранится и в ближайшем будущем», — пишет издание.

На это, по его словам, повлияли рост стоимости топлива, электроэнергии и увеличение заработных плат на производстве. Также сказалось и повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

По мнению доцента кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольги Лебединской, цены на прилавках магазинов на молочную продукцию в ближайшее время могут вырасти на 7-9%. Однако эксперт подчеркнула, что это предварительный прогноз.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2024 Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на 15-30%. В большей степени ...

16.02.2024 Себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30% в 2023 году

УрБК, Москва, 16.02.2024. Себестоимость строительства всех видов коммерческой недвижимости в РФ выросла в 2023 году на ...

26.08.2021 Молочный союз России заявил о наценке на продукцию со стороны торговых сетей до 150%

УрБК, Москва, 26.08.2021. Молочный союз России направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и правительство РФ ...

14.03.2017 Дефицит сырого молока в России оценили в 8 млн тонн в год

УрБК, Москва, 14.03.2017. В России сохраняется дефицит сырого молока примерно в 7-8 млн т в год, пишет «Российская ...

23.12.2014 Себестоимость молока в начале 2015 года вырастет на 20%

Себестоимость молока в начале следующего года вырастет на 15-20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18