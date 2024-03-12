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В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали почти 28 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. За период с 11 по 17 марта в Свердловской области зафиксировано 27,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 4,6% выше показателя предыдущей недели и на 5,1% ниже среднего многолетнего уровня. При этом 59,7% в структуре заболеваемости составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за указанную неделю было выявлено 12,9 тыс. случаев ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 3,1%, но ниже среднего многолетнего уровня на 7,5%.
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