В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали почти 28 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. За период с 4 по 10 марта в Свердловской области зафиксировано 26,7 тыс. случаев ...05.03.2024 В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали почти 32 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. За период с 26 февраля по 3 марта в Свердловской области зафиксировано почти 32 тыс. ...27.02.2024 В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали 31 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. За период с 19 по 25 февраля в Свердловской области зафиксирована 31 тыс. случаев ...17.10.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 9,5% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. В Свердловской области с 10 по 16 октября зарегистрировано 32 тыс. 479 случаев ОРВИ, ...12.09.2022 Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на 43%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области за неделю с 5 по 11 сентября зарегистрировано 35 тыс. 728 ...