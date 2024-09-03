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Вчера, 13:41

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 34,3%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 34,3% выше показателя предыдущей недели, но на 7,8% ниже среднего многолетнего значения. В структуре заболеваемости 50% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 11,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 42,1% и ниже среднего многолетнего уровня на 5,9%.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдается в Кировграде и ЗАТО Свободный.

Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Рост заболеваемости в первые недели сентября традиционно связан с началом учебного года и формированием новых коллективов.
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