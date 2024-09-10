В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев ...03.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,1%
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области с 26 августа по 1 сентября зарегистрировано почти 17 тыс. ...28.05.2024 В Свердловской области с 20 по 26 мая заболеваемость ОРВИ снизилась на 3,8%
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Свердловской области с 20 по 26 мая зарегистрировано 18,4 тыс. случаев ОРВИ, что ниже ...15.04.2024 В Свердловской области с 8 по 14 апреля зарегистрировано более 25 тыс. случаев ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в период с 8 по 14 апреля зарегистрировано 25,5 тыс. случаев ...20.09.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 43%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Свердловской области за неделю с 12 по 18 сентября зарегистрировано 51 тыс. 224 ...