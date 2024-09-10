В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области с 9 по 15 сентября зарегистрировано 32,9 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), что на 43,7% выше показателя предыдущей недели, но на 15,3% ниже среднего многолетнего значения. В структуре заболеваемости 62% составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 15,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 31,9% и ниже среднего многолетнего уровня на 18,5%.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня наблюдается в Каменске-Уральском, ЗАТО Свободный, Кировграде и Рефтинском.



Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Также выявлены аденовирусы, сезонные коронавирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа и другие.