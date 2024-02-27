В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали почти 32 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. За период с 26 февраля по 3 марта в Свердловской области зафиксировано почти 32 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 9,1% ниже показателя предыдущей недели и на 2,2% меньше среднего многолетнего уровня. При этом 62,2% в структуре заболеваемости составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за указанную неделю было выявлено 14,3 тыс. случаев ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня на 11,4%.