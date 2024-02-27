В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали почти 32 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. За период с 19 по 25 февраля в Свердловской области зафиксирована 31 тыс. случаев ...12.02.2024 На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области с 5 по 11 февраля зарегистрировано 41,4 тыс. случаев заболевания ...01.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 4,7% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Свердловской области с 24 по 30 октября зарегистрировано 29 тыс. 389 случаев ОРВИ, ...12.09.2022 Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на 43%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области за неделю с 5 по 11 сентября зарегистрировано 35 тыс. 728 ...07.09.2022 Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло почти на 12%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Свердловской области за неделю с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 24 тыс. ...