В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали почти 27 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. За период с 4 по 10 марта в Свердловской области зафиксировано 26,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 16,4% ниже показателя предыдущей недели и на 5,3% выше среднего многолетнего уровня. При этом 60,3% в структуре заболеваемости составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за указанную неделю было выявлено 12,5 тыс. случаев ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня на 6,6%.