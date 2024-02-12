В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали 31 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. За период с 19 по 25 февраля в Свердловской области зафиксирована 31 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 14,7% ниже показателя предыдущей недели и на 2,2% меньше среднего многолетнего уровня. При этом 59,9% в структуре заболеваемости составляют дети, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге за указанную неделю было выявлено 14 тыс. случаев ОРВИ, что ниже показателя предыдущей недели на 11,5% и меньше среднего многолетнего уровня на 2,5%.