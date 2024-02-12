В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали 31 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В Свердловской области с 5 по 11 февраля зарегистрировано 41,4 тыс. случаев заболевания ...06.02.2024 На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. В Свердловской области с 29 января по 4 февраля зарегистрировано 40,7 тыс. случаев ...23.10.2023 В Свердловской области на 7,6% снизились темпы распространения ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Свердловской области за период с 16 по 22 октября выявлено 27,5 тыс. случаев ...01.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 4,7% превышает средний многолетний уровень
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Свердловской области с 24 по 30 октября зарегистрировано 29 тыс. 389 случаев ОРВИ, ...12.09.2022 Число выявленных случаев заболевания ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на 43%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области за неделю с 5 по 11 сентября зарегистрировано 35 тыс. 728 ...