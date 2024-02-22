УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:01

Инфляционные ожидания жителей России в марте снизились до 11,5%

УрБК, Москва, 19.03.2024. Инфляционные ожидания жителей РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

В исследовании «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», подготовленном по заказу регулятора, также говорится, что годовая наблюдаемая инфляция среди имеющих сбережения россиян в марте снизилась до 13% с 13,5% в феврале.

Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, снизилась до 16,7% с 17% в феврале.

Отметим, что в январе 2024 года инфляционные ожидания жителей России составляли 12,7%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.02.2024 Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 11,9%

УрБК, Москва, 22.02.2024. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным ...

01.02.2024 Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7%

Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в январе ...

01.02.2024 Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7%

УрБК, Москва, 01.02.2024. Медианная оценка ожидаемой населением России в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным ...

26.03.2021 Инфляционные ожидания населения РФ в марте ускорились до 10,1%

Инфляционные ожидания населения РФ (прогноз цен на ближайшие 12 месяцев) в марте 2021 года составили 10,1%, говорится в ...

26.03.2021 Инфляционные ожидания населения РФ в марте ускорились до 10,1%

УрБК, Москва, 26.03.2021. Инфляционные ожидания населения РФ (прогноз цен на ближайшие 12 месяцев) в марте 2021 года ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18