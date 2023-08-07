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Вчера, 13:37

Импорт вина в Россию в прошлом году вырос до 448 млн литров

УрБК, Москва, 18.03.2024. В 2023 году в Россию ввезли около 448 млн л тихого, игристого и крепленого вин. Это значительно больше, чем в предыдущем году (405,1 млн). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В топ-5 лидеров по объему импорта вина в прошлом году вошли сети X5 Group (40,1 млн л), «Магнит» (31 млн л), Novabev Group (28,5 млн л), «Красное и белое» (25,8 млн л) и «Бакарди рус» (25,7 млн л).
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