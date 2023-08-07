Импорт вина в Россию в прошлом году вырос до 448 млн литров

УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам января-июня импорт пива в Россию составил 179,9 млн литров. Это на 35% больше, чем ...07.11.2017 За девять месяцев экспорт российских вин снизился на 28,4%
УрБК, Москва, 07.11.2017. Поставки российских тихих (без углекислого газа, то есть не игристых — прим. ред.) вин за ...14.07.2016 Крым наладил экспорт вина в Китай
Крымский производитель вина «Массандра» начал экспортировать продукцию в Китай, сообщила пресс-служба компании, ...27.02.2015 Поставки зарубежного пива в Россию упали почти на 80%
УрБК, Москва, 27.02.2015. В январе этого года импорт алкогольной продукции в Россию значительно снизился. Об этом ...10.03.2011 Роспотребнадзор: Молдавское вино не всегда соответствует нормам
По сообщению Интерфакса, Роспотребнадзор не вводил запрет на ввоз в Россию вина из Молдавии, но недоволен его ...