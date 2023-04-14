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Вчера, 14:26

Импорт пива в Россию вырос на 35%

УрБК, Москва, 07.08.2023. По итогам января-июня импорт пива в Россию составил 179,9 млн литров. Это на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года, на 20,8% — 2019 года, 4,7% — 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных участников рынка.

В феврале 2022 года после начала санкционного давления возникли сложности с импортом пива. В SWAM Group сокращение поставок оценили в 30-35%.

При этом в I полугодии 2023 года крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия: импорт вырос на 46,4%, до 102,7 млн литров. Поставки из Бельгии увеличились в два раза, до 19,4 млн литров, из Чехии — на 32,4%, до 19,2 млн литров. Почти в два раза вырос импорт из Китая — 8,4 млн литров.
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