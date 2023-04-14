Импорт пива в Россию вырос на 35%

УрБК, Москва, 14.04.2023. По итогам первых двух месяцев 2023 года импорт алкоголя в Россию увеличился год к году на ...10.09.2019 Импорт легковых автомобилей в Россию с начала года увеличился на 5,4%
УрБК, Москва, 10.09.2019. Импорт легковых машин в Россию с января по июль 2019 года вырос на 5,4% по сравнению с ...31.08.2015 Импорт водки в Россию с начала года упал на 63%
УрБК, Москва, 31.08.2015. Импорт водки и ликероводочных изделий в Россию в январе-июле 2015 года составил 9,19 млн ...27.02.2015 Поставки зарубежного пива в Россию упали почти на 80%
УрБК, Москва, 27.02.2015. В январе этого года импорт алкогольной продукции в Россию значительно снизился. Об этом ...02.05.2012 Немцы стали пить меньше пива
Каждый житель Германии выпивает за год в среднем 107,2 литра пива. Такие данные опубликованы в отчете министерства ...