Экспорт пива из Европы в Россию снизился на четверть

УрБК, Москва, 20.02.2025. Германия в декабре предыдущего года экспортировала в Россию наименьший объем пива с апреля 2022 года. Аналогичное падение наблюдается и в экспорте других европейских стран. Согласно данным Евростата, Россия импортировала 6,9 тыс. тонн немецкого пива в конце 2022 года, что оказалось в 1,9 раза меньше аналогичного показателя годом ранее. Стоимость проданного пива упала в 1,7 раза — до 4,7 млн евро. Последний раз такие низкие показатели были зафиксированы в июне 2022 года (4,3 млн евро).



Кроме того, в декабре упал спрос на бельгийское пиво — на 20%, до 1,7 млн евро, латвийское — наполовину, до 1,5 млн евро, литовское — в 3,1 раза, до 1,1 млн евро.



В итоге, Европейский Союз в декабре 2022 года сократил общий объем экспорта пива в Россию на четверть — до 15,05 млн евро.



Как отмечают представители пивной индустрии, падение объемов импорта будет еще более высоким в 2025 году. Главной его причиной стало резкое — в 10 раз — повышение ввозных пошлин на пиво, произведенное в европейских странах. В результате в рознице цена бутылки пива выросла в среднем в полтора-два раза. Следствием стало значительное снижение потребления зарубежного пива.



«Несколько месяцев назад средняя цена немецкого пива в магазинах Екатеринбурга составляла порядка 250-300 рублей за бутылку, в барах оно продавалось по 300-450 рублей. Сейчас ценник в магазинах поднялся до 350-450 рублей, в барах — до 600. Это привело к резкому снижению спроса. Наш потребитель оказался психологически не готов к такому росту цен. Спрос стал смещаться в другие сегменты, в том числе, вырос интерес к отечественным крафтовым производителям», — отмечают в одном из екатеринбургских баров.