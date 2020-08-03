7% работающих россиян не были в отпуске более двух лет

УрБК, Москва, 18.03.2024. 7 из 100 россиян брали отпуск более двух лет назад. 9% никогда не брали отпуск на текущем месте работы, хотя стаж работы позволял им это сделать. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.



Последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуск на текущем месте работы — 12% и 4% соответственно.



«У 88% россиян уход в отпуск не вызывает моральных терзаний перед руководством, коллегами и клиентами. Виноватыми ощущают себя лишь 3% (4% мужчин и 2% женщин)», — говорится в резюме опроса.



Чаще переживают по поводу ухода в отпуск руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие.