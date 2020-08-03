7% работающих россиян не были в отпуске более двух лет

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2020. Самая частая причина отказа от отпуска у россиян и жителей Среднего Урала — нехватка ...23.09.2016 Всего 7% россиян провели летний отпуск за границей
Каждый пятый опрошенный россиянин (20%) в 2016 году провел летный отпуск дома. Об этом свидетельствуют результаты ...23.09.2016 ВЦИОМ: Всего 7% россиян провели летний отпуск за границей
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2016. Каждый пятый опрошенный россиянин (20%) в 2016 году провел летный отпуск дома. Об этом ...27.04.2015 17% работающих россиян планируют продлить майские праздники
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. 17% работающих россиян планируют взять отпуск на 4 межпраздничных дня с 5 по 8 мая. Об ...21.04.2014 17% работающих россиян намерены продлить майские праздники личным отпуском
УрБК, Москва, 21.04.2014. 17% работающих россиян собираются дополнить майские праздники личные отпуском, чтобы ...