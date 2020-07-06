Жители Екатеринбурга с 18 марта смогут подать заявку на путевку в детский летний лагерь

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. С 5 июля стартовала оздоровительная кампания в загородных лагерях Екатеринбурга, ...17.03.2016 С 1 апреля в Екатеринбурге начнется прием заявлений о предоставлении путевок в оздоровительные лагеря и санатории
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2016. С 1 апреля 2016 года в Екатеринбурге начнется прием заявлений о предоставлении путевок ...08.09.2015 Более 110 тыс. детей из Екатеринбурга прошли через оздоровительную кампанию
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. В рамках летней оздоровительной кампании в специализированных учреждениях отдохнуло ...12.03.2015 Запись детей в оздоровительные лагеря Екатеринбурга начнется 1 апреля
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Запись в загородные лагеря Екатеринбурга начнется уже с 1 апреля этого года. Об этом ...27.05.2013 Летом в лагерях Екатеринбурга смогут отдохнуть более 12 тысяч детей
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2013. Этим летом дети смогут отдохнуть и укрепить свое здоровье в 27 загородных лагерях. ...