Жители Екатеринбурга с 18 марта смогут подать заявку на путевку в детский летний лагерь

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С 1 апреля в Екатеринбурге начнется прием заявлений о предоставлении путевок в оздоровительные лагеря и санатории

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2016. С 1 апреля 2016 года в Екатеринбурге начнется прием заявлений о предоставлении путевок ...

Более 110 тыс. детей из Екатеринбурга прошли через оздоровительную кампанию

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. В рамках летней оздоровительной кампании в специализированных учреждениях отдохнуло ...

Запись детей в оздоровительные лагеря Екатеринбурга начнется 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Запись в загородные лагеря Екатеринбурга начнется уже с 1 апреля этого года. Об этом ...

Летом в лагерях Екатеринбурга смогут отдохнуть более 12 тысяч детей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2013. Этим летом дети смогут отдохнуть и укрепить свое здоровье в 27 загородных лагерях. ...