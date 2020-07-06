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Жители Екатеринбурга с 18 марта смогут подать заявку на путевку в детский летний лагерь

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В Екатеринбурге 18 марта в полночь стартует запись на летние каникулы в лагеря с дневным пребыванием детей. Прием заявок продлится до 25 марта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подать заявление родители могут через портал «Госуслуги», через отделения МФЦ или лично в образовательном учреждении, на базе которого будет открыт лагерь.

В Екатеринбурге в этом году будут открыты 164 городских лагеря, в том числе 155 в школах, четыре в учреждениях дополнительного образования и пять при детских садах. Продолжительность смен в лагерях с дневным пребыванием будет составлять от семи дней до трех недель. Ожидается, что в этом году лагеря посетят 32 тыс. детей.

Вся справочная информация для родителей размещена на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Детская оздоровительная кампания». Актуальная информация о датах заезда публикуется на сайте департамента образования администрации Екатеринбурга и на сайтах районных администраций.

Напомним, что власти Екатеринбурга регулярно проводят ремонт и модернизацию инфраструктуры детских летних оздоровительных лагерей. Так, глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу газификации этих объектов. Уже в этом году в трех загородных лагерях — «Юность», «Спутник» и «Заря» — введут в эксплуатацию газовые котельные. В двух из них будет капитально отремонтирована инфраструктура сетей тепло- и водоснабжения. После того как закончится оздоровительный летний сезон, аналогичные работы начнутся в «Рассветном», «Изумруде» и «Мечте».

Кроме этого, в декабре прошлого года в «Юности» и «Уральских самоцветах» были введены в эксплуатацию четыре новых корпуса из быстровозводимых конструкций. С началом сезона они смогут принять на полную загрузку более 200 детей, а за несколько смен — более 1,5 тыс. человек. На сегодняшний день это наиболее комфортабельные здания лагерей, где дети живут в комнатах, в которых есть душ и санузел.
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