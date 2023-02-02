На официальном портале Екатеринбурга началась запись в загородные детские оздоровительные лагеря

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. На официальном портале Екатеринбурга с 15 февраля стартовала запись детей в загородные оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в 2023 году на все смены будет осуществляться в лагеря за городом с 15 февраля по 15 марта, в городские лагеря — с 5 по 19 марта, в санатории — с 15 по 29 апреля.
Подать заявку на получение путевки в загородный лагерь родители могут через портал «Госуслуги», а также в отделениях МКУ «Центр муниципальных услуг» и Многофункционального центра Свердловской области. В городских учреждениях отдыха для детей подать заявление можно, обратившись в образовательные организации.
«В случае подачи заявления в электронном виде родителям необходимо в течение 5 рабочих дней явиться с подлинниками документов в МФЦ или ЦМУ для подтверждения сведений. Реестры подтвержденных заявлений будут размещены на сайтах Департамента образования Администрации Екатеринбурга, районных администраций, школ: в загородные лагеря — 24 марта; в городские лагеря — 29 марта; в санатории — 5 мая», — говорится в сообщении.
Родитель имеет право отправить запрос в три лагеря по выбору, при этом указав разные смены. Прием заявлений на свободные места будет продолжаться в течение оздоровительной кампании.
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